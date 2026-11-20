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İZMİR'de sokakta akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın istinafta devam eden duruşmasında, sanıkların kusur oranının tespiti için ek bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme başkanı, Deniz'in babası Ahmet Abi, avukatı ve sanık avukatlarının talebi üzerine ek raporun hazırlanıp, mahkemeye ulaştırılmasının beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

İzmir'de 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gediz Elektrik ve İZSU çalışanları ile taşeron firmalarının çalışanların aralarında bulunduğu 40 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İnanç Öktemay'ın ailesi, yargılama sürecinde davadan çekildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Geçen ekim ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cezalar açıklandı. Heyet; 30 sanığı 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 9 sanığın ise beraatine karar verdi. Yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Tarafların itirazları sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; 11 sanık hakkında tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp tahliyelerine hükmetti. 1 sanığın adli kontrol şartı kaldırıldı. İstinaf mahkemesinde geçen mayıs ayında görülen duruşmada ise tutuklu sanıklar tahliye edildi ve davada tutuklu kalmadı.

Öte yandan, İzmir Valiliği'nden alınan soruşturma iznini ardından İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun yargılanmasına da başlandı.

Yargılamaya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam edildi. Duruşmaya; Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı görüldü.

EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada sırayla söz verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, avukatı ve sanık avukatları, geçen duruşmada talep edilen ek bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti.

Ardından mahkeme başkanı, sanıkların kusur oranında bir değişikliğin olup olmayacağının tespit edileceği ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verip duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı