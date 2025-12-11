Haberler

İzmir'deki evlerinde ölü bulunan anne, baba ve oğlunu çiftin diğer çocuğunun silahla vurduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde, ailenin diğer çocuğu tarafından anne, baba ve kardeşinin öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet soruşturması sürerken, olayın maddi sıkıntılar nedeniyle mirası ele geçirmek amacıyla işlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Zanlı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki evlerinde 24 Ekim'de ölü bulunan anne, baba ve oğlunu çiftin diğer çocuğunun silahla vurduğu tespit edildi.

Muratbey Mahallesi'nde Hatice (54) ve Şadi (67) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (33) ölü bulunmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, Mehmet Avcı'nın cansız bedeninin bulunduğu odadaki bulgulardan olayın cinayet olabileceğinden şüphelendi.

Bunun üzerine Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro amirliklerinden özel ekip oluşturuldu. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ailenin diğer çocuğu ekiplerce takibe alındı

Aile bireylerinin tüm irtibatlarını inceleyerek çiftin diğer oğlu M. Avcı'nın (31) hareketlerini mercek altına alan ekiplerce, yaklaşık 60 güvenlik kamerasına ait 1200 saatten fazla görüntü izlendi.

Kayıtlardan şüphelinin, İzmir'den Torbalı'ya gelerek çeşitli iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiği belirlendi.

Ailenin yan dairede oturan komşularının olay günü şiddetli ses duydukları, sesin saat aralığının belirlenmesiyle şüphelinin o sırada evde olduğu ve kısa süre sonra ayrıldığı ortaya çıkarıldı.

Dijital materyallerdeki incelemede zanlının cep telefonundaki internet geçmişinde tabanca sesinin desibel seviyeleri gibi aramaların bulunduğu ve cinayeti önceden planladığı belirlendi.

Şüphelinin önce annesini tabancayla öldürdüğü, ardından babasını eve çağırarak başka bir odada vurduğu, son olarak eve gelen ağabeyini de salonda öldürdüğü tespit edildi.

Zanlının tabancanın üzerindeki parmak izlerini sildiği ve ağabeyinin ölü bulunduğu odayı intihar süsü verecek şekilde düzenlediği belirlendi.

M. Avcı'nın, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle mirası tek başına alabilmek amacıyla işlemiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Muratbey Mahallesi'ndeki eve 24 Ekim'de ihbar üzerine giden polis ekipleri, Hatice ve Şadi Avcı çiftini farklı odalarda, oğulları Mehmet'i da salonda tabancayla vurulmuş halde ölü bulmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
