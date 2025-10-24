Haberler

İzmir'de Aile Faciası: Ebeveynler Öldürüldü, Oğul İntihar Etti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen olayda, 67 yaşındaki Şadi ve 54 yaşındaki Hatice Avcı çifti ile oğulları 32 yaşındaki Mehmet Avcı'nın cesetleri bulunan dairede, Mehmet Avcı'nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiğindeki ihtimaller araştırılıyor. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
