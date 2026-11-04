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İzmir'de ağaç yakan iki öğrenciye 50'şer fidan dikme şartıyla adli kontrol uygulandı

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İzmir'de ağaç yakan iki öğrenciye 50'şer fidan dikme şartıyla adli kontrol uygulandı
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İzmir'de bir eğitim kampüsünde ağacın yakılmasına ilişkin gözaltına alınan iki öğrenci, 50'şer fidan dikme şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında işlemleri tamamlanan öğrenciler, ailelerine teslim edildi.

İZMİR'de, bir eğitim kampüsü içerisinde ağacın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki öğrenci, 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde meydana geldi. Kampüsteki bir ağacın ateşe verilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında ağacı yaktığı belirlenen yaşları küçük 2 öğrenciyi gözaltına aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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