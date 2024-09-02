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İzmir Limanı'nda ABD Askerine Çuval Geçirildi: 15 Gözaltı

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İzmir Limanı'na demirleyen USS Wasp gemisindeki bir Amerikan askeri, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup tarafından çuval geçirilerek saldırıya uğradı. Olay anı kameralara yansırken, polis 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Uluslararası İlişkiler Güvenlik Alsancak Güncel Polis İzmir

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