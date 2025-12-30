Haberler

İzmir'de toprağa gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde yapılan operasyonda, toprağa gömülü halde 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Mahallesi çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve yılbaşı nedeniyle yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, F.İ'nin (34) mahalledeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
