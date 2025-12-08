Kamyonette 860 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR'de, yeni yıl öncesi jandarmanın yaptığı çalışmada bir kamyonette 860 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cuma günü Bornova ilçesinde bir kamyonette arama yaptı. Aramada 860 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamınca adli işlem başlatıldı.