İzmir'de 8 Lise Öğrencisi Sanal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alındı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 8 lise öğrencisi, sanal medya platformlarındaki gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören öğrencilerin, sanal medya gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 8 lise öğrencisi gözlem altına alındı. Öğrencilerin ifadelerinde eylem planlamadıkları sadece şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Öğrencilerin dijital materyallerine el konulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı