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İçişleri Bakanlığı: İzmir'de Düzenlenen Operasyonda 764 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan'dan gelen bir tekneye düzenlenen operasyonda 764 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini, 2'si yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 764 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tekneye Seferihisar'da operasyon düzenlendi."

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi ekiplerinin müşterek çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, tekne içerisinde gizlenmiş vaziyette 764 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kahraman Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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