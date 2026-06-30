İzmir'de 7 katlı binada korkutan yangın; 6 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede oturan 3 kişi ile binada dumandan mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yangın, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Yoğun duman kısa sürede bitişikteki daireye de yayıldı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, biri 22 metrelik, 2'si 42 metrelik toplam 3 merdivenli araç, 15 ton kapasiteli su tankeri, 4 arazöz, 1 AKS ambulansı ve 30 personel, olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin diğer dairelere ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangın sırasında dairede bulunan 3 kişi ile apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı