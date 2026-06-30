Haberler

İzmir'de 7 katlı binada korkutan yangın; 6 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de 7 katlı binada korkutan yangın; 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karabağlar'da 7 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dairede bulunan 3 kişi ve dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi hastaneye sevk edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede oturan 3 kişi ile binada dumandan mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yangın, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Yoğun duman kısa sürede bitişikteki daireye de yayıldı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, biri 22 metrelik, 2'si 42 metrelik toplam 3 merdivenli araç, 15 ton kapasiteli su tankeri, 4 arazöz, 1 AKS ambulansı ve 30 personel, olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin diğer dairelere ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangın sırasında dairede bulunan 3 kişi ile apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi

Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi