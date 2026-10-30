İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

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İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin yıl dönümünde Kemalpaşa ilçesi merkezli 6,7 büyüklüğündeki senaryoya dayanan masa başı ve saha deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bölge düzeyi tatbikat programı kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İzmir Valisi Süleyman Elban sevk ve idaresinde 13.00'te başlayan tatbikata İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Muğla'dan ekipler katıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kurumlar arası koordinasyonu ve müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen çalışmada, İzmir AFAD Merkezi, 30 ilçenin AFAD yönetim merkezi, İzmir Yerel düzeydeki 23 afet grubu ile AFAD tarafından akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.

Tatbikatta 2 bin 198 personel ile biri helikopter olmak üzere 486 araç ve ekipman görev yaptı.

Tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, senaryo doğrultusunda gelen ilk bilgileri Vali Elban başkanlığındaki İzmir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna sundu.

Vali Elban, operasyon sahaları ile depremden etkilenen ilçelerin kaymakamlarıyla video konferans üzerinden canlı bağlantı kurarak son durumu değerlendirdi.

Saha faaliyetleri kapsamında Aliağa ilçesindeki SOCAR Türkiye tesislerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer??????? (KBRN) olayına müdahale edilirken Balçova, Buca ve Torbalı'da enkazda arama kurtarma çalışmaları icra edildi.

Menemen ilçesinde ise yangın sonrası çiftlikten hayvan tahliyesi ile Maltepe Mahallesi'nde de suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Program kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) tarafından İzmir Depremi Anma Töreni düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet yönetiminin öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamada yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye genelinde 2 yılda yaklaşık 450 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Bu durumu anlattığımızda bizi ziyarete gelen yabancı misafirlerimiz ısrarla bir tercüme hatası mı var diye rakam tekrarı yaptırıyorlar. Bu rakama çok şaşırıyorlar. Türkiye, afet anında çok hızlı koordine olabilen bir yapıda. Yapıları zemin durumu ve kalitesine uygun inşa ettiğimizde afetlerden etkilenme ihtimalimiz azalacaktır. Başta yapı stoklarımız olmak üzere yaşadığımız alanları dirençli hale getirmek mecburiyetindeyiz."

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla afet durumlarında gerekli yardım ve desteğe hazır olduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, afet sonrası inşa edilen konutların güvenliğine dikkati çekerek sosyal konut projeleri kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve beraberindeki heyet, Buca'daki Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulunun ve Meşkure Şamlı İlkokulu enkaz alanlarında yürütülen arama kurtarma, barınma ve tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA