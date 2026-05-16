İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı

İZMİR'de, 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.B. ve 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ö., polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada Ö.B.'yi durdurdu. Ö.B.'nin yapılan sorgusunda, 'gece vakti yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek yakalandı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince A.Ö.'nün, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Yakalanan 2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

