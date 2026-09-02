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İzmir'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Kurtarıldı

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İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ve Seferihisar'da 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmeni yakalarken, motor arızası yaşayan bottaki 20 göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi Demircili koyunda görevli Sahil Güvenlik insansız hava aracı karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve kolluk destek timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler karada 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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