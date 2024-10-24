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İzmir'de 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında
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İzmir'de Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin operasyonuyla, 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22'si çocuk 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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