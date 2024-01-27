Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

İşte AFAD'ın açıklaması:

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"2020 DEPREMLERİNİN ARTÇISI OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Deprem İzmir Güncel Haberler

1000

Yorumlar (4)

İNSANLARDAN NEFRET EDİYORUM:

Allah'ın inşallah tez zamanda depremler olur zelzelelere karışırız, yer gök bir olur, dağlar denizlere kavuşur, çaresizlik içinde kalırız. Atlar sokakları basar yürüyecek yol bulamayız, varlıklar evimizin içine kadar girer, istila ederler tez zaman da amin yarabbim.

4
21
yanıtYanıtla
Talat Emre Çıkış:

Sen neyin peşindesin çok istiyorsan türlü türlü ölümler var bunları deneyebilirsin elinden tutan Yok

yanıt5
yanıt0
Kuzu kids:

Allah’tan bela dileme.Hayır dile.En başta sen pişman olursun.

yanıt2
yanıt0
Tunahan Altundal:

Kısa sürdü ama iyi salladı

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title