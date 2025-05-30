İzmir'de 4,3 Ton Etil Alkol ile Sahte Alkol İmalatına Operasyon

İzmir'de 4,3 Ton Etil Alkol ile Sahte Alkol İmalatına Operasyon
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 4,3 ton etil alkol ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda toplam 4,3 ton etil alkol ile sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de taklit ve sahte etil alkol imalatı ile dağıtımını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin bağlantıları, imalat ve depo adreslerinin tespit edilmesi amacıyla teknik ve fiziki takip yapıldı. Ardından İzmir ve İstanbul'daki toplam 4 ev, 1 depo ve 1 otomobilde, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 4,3 ton etil alkol, 2 bin taklit etiket, 1000 bidon kapağı, 400 karton, 300 boş bidon, 8 adet 1'er tonluk IBS tank, 2 etil alkol damıtma cihazı, 1 etil alkol dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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