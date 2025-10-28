Haberler

İzmir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 28'İ Kurtarıldı

İzmir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 28'İ Kurtarıldı
Güncelleme:
İzmir'in Aliağa ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında ise 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerin işlemlerini tamamladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinin Tek Ağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 12'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
