İzmir'de 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada veteriner hekim tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E., 'evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'çevreyi kirletme' suçlarından tutuklandı.

Veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
