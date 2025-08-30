İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

İzmir'de valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Balçova ilçesinde bir otelde organize edilen programda İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Elban, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu, egemenlik için kahramanca mücadele verildiğini belirtti.

Kahramanlık destanıyla kazanılan zaferin, Cumhuriyet'in temellerini oluşturduğunu söyleyen Elban, şunları ifade etti:

"Bugün herkesin gıptayla baktığı bir vatana ve Cumhuriyet'e sahibiz. Bugün biz çok rahat nefes alıyoruz, yavrularımızı kucaklıyoruz. Evimizde, ocağımızda huzurla oturuyoruz. Onlar evlerinden, ocaklarından, ailelerinden vazgeçtiler. Biz de onları şükran ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eylemiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömür diliyorum."

Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokol üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Askeri bando konseri

Diğer yandan, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verildi.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki konserde "İzmir'in Kavakları", "Bu Bayrak", "Hoş Gelişler Ola", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "İzmir Marşı" seslendirdi.

Meydanı dolduran vatandaşlar, marş ve türkülere eşlik etti. Bazı vatandaşlar, konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.