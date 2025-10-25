İzmir'de 3 İş Yerine Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, 3 iş yerine saldırı olayını karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tire'de 6 Ekim'de S.S. (52), H.E. (40) ve M.S.F.'ye (48) ait 3 iş yerine saldırı düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Olaya karışan şüphelilerin A.E. (21), A.M.S. (34) ve O.N. (40) olduğu belirlendi. 21 Ekim'de yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Saldırı anları ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.