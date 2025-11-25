Haberler

İzmir'de 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, durdurulan bir şüphelinin çantasından 29 kilo 596 gram metamfetamin bulundu. A.O. adlı şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde durdurulup, çantasında yapılan aramada 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirilen A.O., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Polis, önceki gün şüpheli A.O.'yu durdurdu. A.O.'nun çantasında yapılan aramalarda; toplam 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi. A.O. adlı şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

