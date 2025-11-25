İzmir'de 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, durdurulan bir şüphelinin çantasından 29 kilo 596 gram metamfetamin bulundu. A.O. adlı şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Polis, önceki gün şüpheli A.O.'yu durdurdu. A.O.'nun çantasında yapılan aramalarda; toplam 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi. A.O. adlı şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel