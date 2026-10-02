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İzmir'de 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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İzmir'de 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçtakilerin kimlik kontrolünde 'yağma' suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi O.T. (42) ve beraberindeki Ö.B. (39) yakalandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçtakilerin kimlik kontrolünde 'yağma' suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi O.T. (42) ve beraberindeki Ö.B. (39) yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Üç Eylül Mahallesi'nde bir araç durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında araçta bulunan O.T.'nin hakkında 'yağma' suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Cezaevi firarisi O.T. ve beraberindeki Ö.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ve 2,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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