Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 19 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonda 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonda, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri bir kamyonla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. 17 Ocak'ta ekipler, söz konusu kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Z.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.U tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title