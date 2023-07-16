İzmir'de 170 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından Basmane semtine düzenlenen operasyonda 170 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.