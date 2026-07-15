Haberler

İzmir'de 15 Temmuz Şehitleri Kadifekale'de Dualarla Anıldı

İzmir'de 15 Temmuz Şehitleri Kadifekale'de Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı, kabirlerine karanfil bırakıldı. Törene Vali Süleyman Elban, askeri erkan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan dua ile devam etti. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, şehitlik defterini imzaladı.

Törenin ardından Vali Süleyman Elban, protokol üyeleri ve askeri heyet, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı