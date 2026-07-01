İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 121 bin 816 uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram ham madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Bornova ve Konak ilçelerinde iki adreste uyuşturucu bulunduğu ve imalat yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 121 bin 816 uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram ham madde ve hap basım makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Ö.U. ve S.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.