İzmir'de 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

İZMİR'de yapılan denetimde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç. polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün denetim yaptı. Buca'da şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kontrolde şüphelinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç. olduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)