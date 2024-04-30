Komşusunun 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan adama 20 yıl hapis cezası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde komşusunun 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, yeniden yargılama sonucu 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanığın 20 yıl hapisle cezalandırılması kararının temyiz sürecinde bozulmasının ardından yeniden görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık H.P, müşteki çocuğun ailesi, taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları katıldı. Sanık H.P. son savunmasında suçsuz olduğunu, beraat talep ettiğini söyledi.

"GEÇ DE OLSA ADALET YERİNİ BULDU"

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı suçlardan toplamda 30 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, önceki kararını yineleyerek sanık H.P'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan UCİM Avukatı Candan Tekin, geç de olsa adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Çocukların bir kez dinlenmesini istiyoruz. Bu dava özelinde çocuğun olayı unutmasına dahi izin verilmedi. Sürekli çocuk dinlendi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka ilçesinde H.P, 2019 yılında komşusunun 12 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay'ın "çocuğun tekrar dinlenilmesi" gerekçesiyle bozma kararının ardından çocuk İstanbul Adli Tıp Kurumunda yeniden dinlenmişti.