İzmir'de bir evde 104 bin 40 sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 104 bin 40 sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 104 bin 40 sentetik ecza ele geçirildi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı planlı çalışmalar sonrasında bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 104 bin 40 sentetik ecza ile uyuşturucu maddeleri satışa sunmakta kullanılan 500 plastik kutu ele geçirdi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
