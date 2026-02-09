İzmir'de 104 bin 40 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 104 bin 40 adet uyuşturucu sentetik ecza ve satışa sunmak için 500 plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 'Narko Alan' ekiplerince bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 104 bin 40 adet uyuşturucu sentetik ecza ve uyuşturucuyu satışa sunmak için 500 plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
