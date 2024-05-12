İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali Başlıyor

Bu yıl altıncısı yapılacak İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali, 17-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Arena'daki program çikolata ve tatlıların yanı sıra söyleşiler, atölyeler, sahne gösterileri ile çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festivalde her yaş grubuna göre ürün ve aktivite olacak. Şefler çikolata ve tatlı ile ilgili bilgiler verecek, ürünler tadılabilecek, oyun ve etkinlik alanlarında zaman geçirilebilecek.