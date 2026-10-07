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İzmir Çeşme'de belediye soruşturmasında evrak imha eden temizlikçi suçüstü yakalandı

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İzmir Çeşme'de belediye soruşturmasında evrak imha eden temizlikçi suçüstü yakalandı
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Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlardaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, belediye evrakının temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine jandarma, evrakı imha etmeye çalışan işçiyi suçüstü yakaladı.

EVRAK İMHA ETMEYE ÇALIŞAN İŞÇİYE SUÇÜSTÜ

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Ekim 2026 günü Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakın belediyede görevli temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatılırken; temizlik işçisi, evrakı imha etmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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