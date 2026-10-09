İzmir Çeşme Belediyesi operasyonunda 11 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İzmir Çeşme Belediyesi operasyonunda 11 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. D.S.Y. ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u ile başka bir suçtan tutuklu olan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, 'suç örgütü kurma', 'yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklama talebiyle, D.S.Y. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı