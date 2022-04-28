İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kars'ta partililerle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Kars İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Soyer, partisinin il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki tarım politikalarına isyan ettiklerini söyledi.

Küçük üreticileri güçlendirmek için kooperatifler kurduklarını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Küçük üreticinin doğduğu yerde üretici doyarsa, kırdan kente göçün önü de kesilir. Kadim kültürümüzün sahibi olan köy, kadim kültürü korumaya devam ederse toplumun refahı da büyür. Küçük üreticilerin doğduğu yerde doyması için başka bir tarım mümkündür diyoruz. Belediye olarak kooperatiften ürün alabiliyorum, üretici bana satacağını bilince üretiyor. Alımlarımızı garanti vererek alıyoruz. Üretimi desteklemek için küçük üreticiyi doğduğu yerde doysun diye desteklemeye devam ediyoruz."

Partililerle bir süre sohbet eden Soyer, daha sonra Susuz Belediye Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Soyer, iftardan sonra Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, Başkan Yargıç Harmankaya'dan yerel medya çalışmaları hakkında bilgi aldı.