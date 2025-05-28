İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı

İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı
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İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Motosikletli Timler ve Suç Analiz büro amirlikleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs'taki olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Tarafların oto tamir, çekici ve bağlama işi yaptıkları, kavganın ise yer anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

İzmir'in Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, 15 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüş, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Furkan Acu ve Ahmet Nurullah Akmar kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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