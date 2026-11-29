Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ederek 4 kişiyi yaralayan İ.S.B. (23), polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı