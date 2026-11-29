İzmir Buca'da pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralayan şüpheli suç aletiyle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Buca'da iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralayan 23 yaşındaki şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ederek 4 kişiyi yaralayan İ.S.B. (23), polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı