Buca'da oto tamirci deposunda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde bir oto tamirci deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Mahallesi'ndeki bir oto tamirci deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depo ile 2 otomobilde hasar oluştu.