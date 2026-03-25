Haberler

İzmir'de sanayi sitesinde yangın; 7 iş yeri zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde bir orman ürünleri deposunda çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere 6 saat süren mücadele sonrası müdahale etti, toplamda 7 iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen yangında alevler, büyüyüp çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çalışmalar ise havanın aydınlanmasıyla daha da etkin sürdürüldü. İtfaiyeciler, 6 saatte yangını kontrol altına aldı. 5 orman ürünleri deposu, 1 sandalye atölyesi ve 1 mermer deposunun zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

