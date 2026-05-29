İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Harun Karapolat (33) ve araçtaki Meliha Acer (27) hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Harun Karapolat'ın (33) kullandığı 35 CZE 376 hafif ticari araç, İzmir-Çeşme Otoyolu Buca kesiminde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı