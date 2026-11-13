İzmir Bornova'da sit alanında kaçak kazı hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Bornova'da sit alanında kaçak kazı hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Valiliğine göre Bornova'da sit alanında kaçak kazı hazırlığı yapan 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem yapıldı, kazı cihazları ve jeneratör ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde sit alanında kaçak kazı hazırlığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, kazı hazırlığındaki M.A, İ.G, R.Z, S.E, E.K, M.Y.S, M.A.K, E.G ve A.K'yi yakaladı, yer altı görüntüleme ve kazı cihazları, jeneratör ile kazma kürek gibi aletler ele geçirdi.
Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Kaynak: AA