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İzmir Bergama'da ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü, kaplumbağa doğaya bırakıldı

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İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Soğutma sırasında dumandan etkilenmediği belirlenen kaplumbağa, ekiplerce güvenli alana götürülerek doğaya bırakıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selçuk Mahallesi Müsella Bayırı mevkisindeki otluk alanda saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sırasında alanda bulunan ve dumandan etkilenmediği belirlenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince güvenli alana götürülerek doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA
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