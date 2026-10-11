Haberler

İzmir Bayındır'da panelvanın çarptığı 77 yaşındaki yaya öldü, sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bayındır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki yaya, panelvanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanık Çiftlik mevkisinde meydana gelen olayda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, panelvan sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde panelvanın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

H.C. yönetimindeki 35 CAE 930 plakalı panelvan, Yanık Çiftlik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ö.'ye (77) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

Selçuk İnan ortalığı ayağa kaldırdı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi

Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit

Aynı noktayı bir kez daha vurdular, yetinmeyip tehditler savurdular
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Cenazedeki dekolteli fotoğrafları sonrası sessizliğini bozdu
Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı

Hürmüz'de süper tanker mayına çarptı: İran’dan tehdit gibi uyarı
Ajda Pekkan’dan dizi sürprizi! Eda Ece ve Binnur Kaya ile halay çekti

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Kovboy şapkasıyla halay çekti

Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Kimlik şartına itiraz gelmişti! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama