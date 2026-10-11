İzmir Bayındır'da panelvanın çarptığı 77 yaşındaki yaya öldü, sürücü gözaltına alındı

İzmir Bayındır'da panelvanın çarptığı 77 yaşındaki yaya öldü, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki yaya, panelvanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanık Çiftlik mevkisinde meydana gelen olayda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, panelvan sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde panelvanın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
H.C. yönetimindeki 35 CAE 930 plakalı panelvan, Yanık Çiftlik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ö.'ye (77) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA