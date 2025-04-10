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İzmir Barosu'ndan Gözaltılara Sert Tepki

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İzmir Barosu, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın evlerinden gözaltına alınmalarını kınayarak, bu durumun korku yaratma amacı taşıdığını belirtti. Baro, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(İZMİR) – İzmir Barosu, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Barodan yapılan açıklamada, Ağırel ve Soykan'ın savcılığa ifade vermeye gideceklerini bildirmelerine rağmen evlerine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınmalarının ve evlerinde arama yapılmasının, gazeteciler başta olmak üzere toplumda korku yaratma amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Halkın ve doğruların sesi olan gazeteciler bu ülkede ne korkacak, ne biat edecek ne de bitecektir. Gözaltına alınmanın bir 'yurttaşlık görevine' dönüştüğü ülkemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Murat Ağırel ve Timur Soykan derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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