Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İzmir Barosu: Yargı Darbesiyle Ülke Yönetilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Barosu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına tepki göstererek, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in meşru olduğunu ve kararın demokratik yaşama tehdit oluşturduğunu açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ve meşru Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Ana muhalefet partisinin seçilmiş yönetiminin, siyasi saiklerle yürütülen bir 'mutlak butlan' tartışması üzerinden görevden uzaklaştırılmaya çalışılması, yalnızca bir partiye değil, çok partili demokratik yaşama yönelmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir" dedi.

İzmir Barosu, internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Yargı darbesiyle ülke yönetilemez Bugün Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı ve bu karar üzerinden partinin seçilmiş yönetiminin tartışmaya açılması, demokratik siyasal yaşama yönelik ağır bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ve meşru Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Ana muhalefet partisinin seçilmiş yönetiminin, siyasi saiklerle yürütülen bir 'mutlak butlan' tartışması üzerinden görevden uzaklaştırılmaya çalışılması, yalnızca bir partiye değil, çok partili demokratik yaşama yönelmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir. Hukuki güvenlik ilkesinden uzak bu yaklaşımın, demokratik siyaseti yargı yoluyla dizayn etme girişimine dönüştüğü görülmektedir. 19 Mart süreciyle başlayan baskı politikaları, bugün yeni bir aşamaya taşınmıştır. Siyasal iktidarın, yargı mekanizmaları üzerinden muhalefeti etkisizleştirmeye, toplumsal iradeyi denetim altına almaya ve seçme-seçilme hakkını fiilen aşındırmaya yöneldiği açıktır. Demokrasi yalnızca sandığın varlığı değil, halkın iradesinin özgürce ortaya çıkabilmesidir."

Cumhuriyet, yurttaşların eşitliği ve halk egemenliği üzerine kurulmuştur. Bu nedenle demokrasiye, hukuka ve halk iradesine sahip çıkmak; yalnızca siyasal bir tutum değil, Cumhuriyete karşı tarihsel bir sorumluluktur. Muhalefeti zayıflatarak toplumu seçeneksiz bırakmak isteyen her girişim, yalnızca siyasal alanı değil, yurttaşların yaşam koşullarını, adalet duygusunu ve toplumsal barışı da hedef almaktadır. Bugün ihtiyaç duyulan şey, daha fazla baskı değil, daha fazla hukuk, daha fazla korku değil, daha fazla demokrasi, daha fazla biat değil, örgütlü halk iradesidir. İzmir Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü, demokratik toplum düzenini, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını ve halk iradesinin meşruiyetini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP hakkında çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu