İzmir Barosu, CMK ücret tarifesine karşı oturma eylemi başlattı

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine karşı İzmir Adliyesi'nde oturma eylemi başlattı. Sefa Yılmaz, "CMK yurttaşın adalete erişimi ve adil yargılanma hakkının bir gereği olarak ihlas edilmiş bir kurum olmasına rağmen ve bir kamu hizmeti olmasına rağmen kamu hizmetini yerine getiren avukatlar açısından belirlenen ücret artışı ne yazık ki kabul edilebilir bir seviyede değildir" dedi.

İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelerle ilgili yeni belirlenen tarifeyi protesto etmek için İzmir Adliyesi içerisinde bulunan Baro Vestiyeri önünde oturma eylemi başlattı. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ellerinde "Avukata dokunma", "Avukatız buradayız", "CMK ücretleri arttırılsın", "Mesleğimizi savunuyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

"DİRENİŞE DAVET EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz şunları söyledi:

"13 Ocak günü CMK ücret tarifesi açıklandı. Açıklanan CMK ücret tarifesinde artış oranının 2024 yılı için yüzde 58 olduğu tespit edildi. CMK yurttaşın adalete erişimi ve adil yargılanma hakkının bir gereği olarak ihlas edilmiş bir kurum olmasına rağmen ve bir kamu hizmeti olmasına rağmen kamu hizmetini yerine getiren avukatlar açısından belirlenen ücret artışı ne yazık ki kabul edilebilir bir seviyede değildir. Bundan yaklaşık 10 gün önce gerek İstanbul'da gerekse İzmir'de Adalet Bakanı'yla yapmış olduğumuz görüşmelerde artış oranının ne şekilde olması gerektiği ve avukatların beklentilerinin ne olduğu açıkça ifade edilmiştir. Açıklanan yeni CMK ücret tarifesini kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm meslektaşlarımızı bugün İzmir Adliyesi vestiyeri önünde başlatmış olduğumuz oturma eyleminde bir arada yan yana omuz omuza bulunmak üzere direnişe davet ediyoruz."