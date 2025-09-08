Haberler

İzmir Balçova'da Polis Karakoluna Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Polis Ağır Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne, yüzü maskeli bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

(İZMİR) - İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı yapıldı. Yüzü maskeli olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, karakola ve çevresine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Saldırganın 16 yaşında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
