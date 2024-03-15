İzmir-Aydın Otoyolu'nda 12 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İzmir-Aydın Otoyolu'nda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
İzmir- Aydın Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir istikameti Selatin Tüneli çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.