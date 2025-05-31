İzmir Aliağa'da Orman Yangınına Müdahele Başladı

İzmir Aliağa'da Orman Yangınına Müdahele Başladı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çok sayıda araç ve personel seferber edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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