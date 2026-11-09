İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama oldu, 11 yaralı hastaneye kaldırıldı

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İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından hastanelere 11 yaralının kaldırıldığı belirtildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

"Çok şiddetliydi"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Kaynak: AA