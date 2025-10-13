İzmir Adliyesi'nde Duruşma Gerginliği: Dışarıda Kalan İzleyiciler Tepki Gösterdi

SALON YETERSİZ KALDI

Salonun dolması sebebiyle birçok izleyici ve basın mensubu dışarıda kaldı. Dışarıda kalanlar duruma tepki gösterdi. Duruşmayı izleyemeyenlerin slogan atmasına tepki gösteren mahkeme başkanı koridorun boşaltılmaması yönünde talimat verip, "Burası slogan atılacak yer mi, ' İzmir Adliyesi'nde duruşmayı yapalım' dediniz, bakın ne oldu" dedi. Kimlik tespitiyle birlikte duruşma başladı.

Suçtan zarar görenler listesinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden mahkemeye sunulan yazıda seyahat bedeli, konaklama ve organizasyon harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili kamu zararına rastlanılmadığını belirten yazının geldiği ve dosyaya konduğu belirtildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sanık yakınları ve partililer katıldı.

TUTUKLU SANIKLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Barış Karcı, "Belediye ve kooperatif işin devamı konusunda anlaşmaya vardı. Bugüne kadar İZBETON ile Büyükşehir arasındaki protokol hiçbir zaman feshedilmemişti. Protokol hükümleri devam ediyor. 41,9 milyon zarardan bahsediliyor. Bu teminat mektubu hala belediyenin elindedir ve bozdurulmamıştır. Kira bedelleri meclis kararıyla ödenmeye devam ediliyor. Burada bir kamu zararından söz edilemez, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tahliyesini isteyen tutuklu sanık Cihangir Lübiç, "Tek tutuklu kooperatif başkanı benim. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Kooperatifte inşaat da devam ediyor. Benim 70 yıllık firmam batmak üzere. Kızımın düğününe gitmek istiyorum. Kızımdan özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Hüseyin Şimşek ve Heval Savaş Kaya da beraat talebinde bulundu. Soyer'in avukatı Murat Aydın, "Aynı statüde yargılananların bazıları gözaltına alınmadı, dışarıda. Eğer iddia makamı tutukluluk devam yönünde görüş bildirirse bunun gerekçesini açıklamasını istiyoruz" dedi.

